ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл ПанченкоПобеда «Динамо» в Химках. Марков помог дожать «Оренбург»
  • 20:58
    • «Зенит» и «Спартак» победителя не определили
  • 23:23
    • «Ахмат» одержал победу над «Уфой»
  • 23:10
    • Защитник «Спартака» получил серьезную травму
  • 22:45
    • Надаль вышел в четвертьфинал US Open
  • 21:26
    • «Барселона» и «Уэска» забили десять голов на двоих
    Все новости спорта

    «Ахмат» одержал победу над «Уфой»

    РПЛ Футбол России Ахмат Уфа Календарь РФПЛ
    «Ахмат» в домашнем матче шестого тура российской Премьер-лиги одержал победу над «Уфой» — 2:1.

    Магомед Митришев
    Магомед Митришев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева открыли счет на 57-й минуте, когда Магомед Митришев воспользовался неудачным пасом уфимцев назад, выскочил на мяч и точно пробил в дальний угол.

    Еще через две минуты Митришев оформил дубль, нанеся точный удар головой после навеса Ризвана Уциева.

    Уфимцы сократили отставание на 82-й минуте. Кэтэлин Карп выскочил на подачу с углового и головой срезал мяч в дальний нижний угол. Отыграться гостям не удалось.

    В турнирной таблице «Ахмат» занимает девятое место (7 очков), а «Уфа» — 14-е (4 очка).

    Чемпионат России. 6-й тур
    «Ахмат» — «Уфа» — 2:1 (0:0)
    Голы: 1:0 — 57 Митришев, 2:0 — 59 Митришев, 2:1 — 82 Карп«Ахмат»: Гудиев, Мохаммади, Семенов, Уциев, Родолфо (Думбия, 65), Бериша, Швец, Митришев (Харин, 74), Исмаэл, Анхель, Балай (Садаев, 80)«Уфа»: Беленов, Пуцко, Сухов, Карп, Живоглядов, Сысуев, Пауревич (Бизяк, 66), Тумасян (Дивеев, 72), Засеев (Ванек, 61), Неделчару, ИгбоунПредупреждения: Тумасян (4), Анхель (23), Швец (43), Неделчару (75), Сухов (88), Бериша (90+4)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Кризис чемпиона: «Локомотив» потерял очки и Смолова
  • 01:15
    •
  • Прогноз
  • Кто выиграет Лигу Европы 2018/2019?
  • 7.00
  • 08/09/2018 в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Окажет ли «Торпедо» сопротивление СКА?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария» или опять испанцы?
  • Кто выиграет Лигу чемпионов 2018/2019?. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • «Севилья», англичане или кто-то из Лиги чемпионов?
  • Кто выиграет Лигу Европы 2018/2019?. Прогноз и ставки
  • 7.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Надаль одолел Басилашвили, Тим выиграл у АндерсонаОбзор матчей седьмого игрового дня на Открытом чемпионате США по теннису 22:590
  • 19:34
    • Три очка Григоренко помогли ЦСКА обыграть «Трактор»
  • 19:05
    • Хэмилтон стал победителем Гран-при Италии
  • 18:37
    • «Динамо» переиграло «Оренбург»
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Лестер», «Уотфорд» выиграл у «Тоттенхэма», победный дубль ЛукакуОбзор матчей четвертого тура английской Премьер-лиги 20:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для Моуринью
  • 2.76
    •
  • 23:44
    • «Бетис» победил в главном дерби Андалусии
  • 23:34
    • «Наполи» с крупным счетом проиграл «Сампдории»
  • 21:17
    • «Фиорентина» с минимальным счетом одолела «Удинезе»
    «Реал» стал более сплоченным после ухода Роналду Футбол «Реал» впервые за девять лет играет как командаРеакция прессы на матч «Реал» — «Леганес» 16:330
  • 17:33
    • «Арсенал» в результативном матче обыграл «Кардифф»
  • 16:44
    • Кононов: Никто не хотел уступать
  • 16:30
    • Аленичев расстроен результатом матча против «Арсенала»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие