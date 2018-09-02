«Ахмат» одержал победу над «Уфой»

в домашнем матче шестого тура российской Премьер-лиги одержал победу над— 2:1.

Хозяева открыли счет на 57-й минуте, когда Магомед Митришев воспользовался неудачным пасом уфимцев назад, выскочил на мяч и точно пробил в дальний угол.

Еще через две минуты Митришев оформил дубль, нанеся точный удар головой после навеса Ризвана Уциева.

Уфимцы сократили отставание на 82-й минуте. Кэтэлин Карп выскочил на подачу с углового и головой срезал мяч в дальний нижний угол. Отыграться гостям не удалось.

В турнирной таблице «Ахмат» занимает девятое место (7 очков), а «Уфа» — 14-е (4 очка).