«Ахмат» одержал победу над «Уфой»

Магомед Митришев
ФК «Ахмат»
Хозяева открыли счет на 57-й минуте, когда Магомед Митришев воспользовался неудачным пасом уфимцев назад, выскочил на мяч и точно пробил в дальний угол.
Еще через две минуты Митришев оформил дубль, нанеся точный удар головой после навеса Ризвана Уциева.
Уфимцы сократили отставание на 82-й минуте. Кэтэлин Карп выскочил на подачу с углового и головой срезал мяч в дальний нижний угол. Отыграться гостям не удалось.
В турнирной таблице «Ахмат» занимает девятое место (7 очков), а «Уфа» — 14-е (4 очка).
Чемпионат России. 6-й тур
«Ахмат» — «Уфа» — 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 — 57 Митришев, 2:0 — 59 Митришев, 2:1 — 82 Карп«Ахмат»: Гудиев, Мохаммади, Семенов, Уциев, Родолфо (Думбия, 65), Бериша, Швец, Митришев (Харин, 74), Исмаэл, Анхель, Балай (Садаев, 80)«Уфа»: Беленов, Пуцко, Сухов, Карп, Живоглядов, Сысуев, Пауревич (Бизяк, 66), Тумасян (Дивеев, 72), Засеев (Ванек, 61), Неделчару, ИгбоунПредупреждения: Тумасян (4), Анхель (23), Швец (43), Неделчару (75), Сухов (88), Бериша (90+4)