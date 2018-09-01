«Ливерпуль» на выезде справился с «Лестером»

«Ливерпуль» забил дважды в первом тайме
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Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкер» в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Уже в первом тайме подопечные Юргена Клоппа забили дважды — на 10-й минуте отличился Садио Мане, а перед перерывом точным ударом головой отметился Роберто Фирмино.
Хозяева поля сумели сократить отставание, когда голкипер Алисон Бекер допустил ошибку, которая привела к голу Рашида Геззаля.
«Ливерпуль» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» (6) идет седьмым.
АПЛ. 4-й тур
Лестер« — "Ливерпуль" — 1:2 (0:2)
Голы: Мане, 10 (0:1). Фирмино, 45 (0:2). Геззаль, 63 (1:2)«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Ихеаначо, 61), Менди, Ндиди, Мэддисон (Амарти, 83), Геззаль, Грэй (Окадзаки, 76)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Александр-Арнолд (Матип, 89), Милнер, Вайналдум, Хендерсон (Кейта, 71), Роберту Фирмину, Салах (Шачири, 71), МанеПредупреждения: ван Дейк, 55. Геззаль, 61. Менди, 88. Милнер, 90+3. Ндиди, 90+5