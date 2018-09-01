«Ливерпуль» на выезде справился с «Лестером»

обыгралв матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» забил дважды в первом тайме twitter.com/lfc 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкер» в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Уже в первом тайме подопечные Юргена Клоппа забили дважды — на 10-й минуте отличился Садио Мане, а перед перерывом точным ударом головой отметился Роберто Фирмино.

Хозяева поля сумели сократить отставание, когда голкипер Алисон Бекер допустил ошибку, которая привела к голу Рашида Геззаля.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» (6) идет седьмым.