Тихонов: Мы не можем до конца завершать атаки

Главный тренерпрокомментировал победу над(1:0) в шестом туре РПЛ.

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«Решающий фактор — гол Корниленко, именно он обеспечил положительный исход матча. Было много хороших подходов. Мы не можем до конца завершать атаки: не хватает исполнительского мастерства или, возможно, это нервы.

Спасибо болельщикам, что даже после поражений они нас поддерживают и любят. Это историческая победа "Крыльев" на новом стадионе. Игра была тяжелой: когда стучишь в стену, можешь пропустить атаку. Гол Корниленко? Болельщики просят — он забивает», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» занимают седьмое место в РПЛ после шести туров, имея в активе семь очков. 0