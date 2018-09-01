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    Тихонов: Мы не можем до конца завершать атаки

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Анжи Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в шестом туре РПЛ.

    Андрей Тихонов
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    «Решающий фактор — гол Корниленко, именно он обеспечил положительный исход матча. Было много хороших подходов. Мы не можем до конца завершать атаки: не хватает исполнительского мастерства или, возможно, это нервы.

    Спасибо болельщикам, что даже после поражений они нас поддерживают и любят. Это историческая победа "Крыльев" на новом стадионе. Игра была тяжелой: когда стучишь в стену, можешь пропустить атаку. Гол Корниленко? Болельщики просят — он забивает», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

    «Крылья Советов» занимают седьмое место в РПЛ после шести туров, имея в активе семь очков. 0

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