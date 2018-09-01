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    «Дижон» уступил «Кану»

    Лига 1 Футбол Франции Дижон Кан Календарь Лиги 1
    В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Дижон» потерпел домашнее поражение от «Кана» — 0:2

    «Дижон»
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    Счет на 21-й минуте открыл нападающий гостей Энцо Кривелли, а в компенсированное время Клаудио Бове удвоил преимущество.

    Это поражение стало первым для «Дижона» после серии из трех побед — с 9 очками команда идет на 2-м месте. «Канс» с 5 очками на 10-м месте.

    В другом матче 4-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде проиграл «Анже» со счётом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Исмаэль Траоре.

    На 64-й минуте хозяева остались вдесятером из-за удаления Тома Мангани, но форвард «Лилля» Лоик Реми не сумел реализовать пенальти.

    В других матчах тура «Генгам» проиграл «Тулузе» (1:2), «Нант» одолел «Страсбург» (3:2), а «Реймс» уступил «Монпелье» (0:1). 0

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