«Дижон» уступил «Кану»

В матче 4-го тура французской Лиги 1потерпел домашнее поражение от— 0:2

Счет на 21-й минуте открыл нападающий гостей Энцо Кривелли, а в компенсированное время Клаудио Бове удвоил преимущество.

Это поражение стало первым для «Дижона» после серии из трех побед — с 9 очками команда идет на 2-м месте. «Канс» с 5 очками на 10-м месте.

В другом матче 4-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде проиграл «Анже» со счётом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Исмаэль Траоре.

На 64-й минуте хозяева остались вдесятером из-за удаления Тома Мангани, но форвард «Лилля» Лоик Реми не сумел реализовать пенальти.

В других матчах тура «Генгам» проиграл «Тулузе» (1:2), «Нант» одолел «Страсбург» (3:2), а «Реймс» уступил «Монпелье» (0:1). 0