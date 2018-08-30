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    «Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы

    Лига Европы Уфа Футбол России Рейнджерс
    «Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед уже на 9-й минуте, когда Овимумо Эжариа нанес точный удар с линии штрафной площади.

    Уфимцы отыгрались на 32-й минуте. Дмитрий Сысуев избежал офсайда, после чего реализовал выход на чужие ворота.

    Еще через пять минут российская команда получила численное преимущество. Альфредо Морелос за один игровой эпизод получил две желтые карточки.

    На 66-й минуте у гостей случилось еще одно удаление. Джон Флэнаган досрочно покинул поле после того, как ударил соперника локтем.

    После этого «Уфа» устроила настоящий штурм чужих ворот, но в завершающей стадии ей не везло. Отметим, что несколько раз шотландскую команду спас каркас ворот.

    В гостях «Уфа» проиграла 0:1, поэтому вылетела из Лиги Европы, пропустив «Рейнджерс» в групповой этап.

    Лига Европы. Раунд плей-офф
    «Уфа» — «Рейнджерс» — 1:1 (1:1)
    Голы: 0:1 — 9 Эжариа, 1:1 — 32 Сысуев«Уфа»: Беленов, Табидзе, Аликин (Обляков, 52), Неделчару, Живоглядов, Ванек, Салатич (Кротов, 76), Сысуев, Пауревич, Йокич, Игбун«Рейнджерс»: Макгрегор, Голдсон, Фланаган, Тавернье, Катич, Кент, Джек, Арфилд (Холлидей, 69), Эжариа, Кандеяш (Лаферти, 46), МорелосПредупреждения: Фланаган (15), Салатич (34), Морелос (37), Пауревич (82), Игбун (86)Удаления: Морелос (38), Фланаган (66)
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