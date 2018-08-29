Лев вернул Сане в сборную Германии

огласил составна ближайшие матчи.

Лерой Сане Yahoo Sports 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В команду вернулся нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане, который не был взят на чемпионат мира-2018.

Вратари: Нойер («Бавария»), тер Штеген («Барселона», Испания);

Защитники: Боатенг, Хуммельс, Киммих, Зюле (все — «Бавария»), Рюдигер («Челси», Англия), Керер («ПСЖ», Франция), Гинтер («Боруссия» М), Хектор («Кельн»), Шульц («Хоффенхайм»), Та («Байер»);

Полузащитники: Брандт, Хаверц («Байер»), Ройс («Боруссия» Д), Дракслер («ПСЖ», Франция), Кроос («Реал», Испания), Гюндоган («Манчестер Сити», Англия), Мюллер, Горецка (оба — «Бавария»);

Нападающие: Сане («Манчестер Сити», Англия), Вернер («Лейпциг»), Петерсен («Фрайбург»).

Отметим, что 6 сентября Германия сыграет с Францией в Лиге наций, а 9 сентября проведет товарищеский матч против Перу. 0