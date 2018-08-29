Хацкевич: Уровень «Аякса» намного выше, чем у киевского «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо»прокомментировал невыход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

Украинцы в двухматчевом противостоянии уступили «Аяксу» из Нидерландов (1:3, 0:0) в раунде плей-офф.

«Установка выполнялась только в первые 15 минут, потом всё развалилось, появилась неуверенность, мы очень быстро теряли мяч.

Нам не хватает игр в чемпионате Украины. Но это тоже опыт, эти ребята вместе только 8 месяцев. Уровень "Аякса" намного выше.

Могло произойти чудо, но где-то здорово играл вратарь, где-то Вербич не попал, все же класс "Аякса" выше.

Мы противостояли атакующей команде, много им позволили. Счет остался нулевым благодаря игре Бойко», — цитирует Хацкевича Football.ua. 0