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    «Валенсия» достигла договорённости по трансферу Гедеша

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    Испанская «Валенсия» объявила о приобретении у «Пари Сен-Жермен» нападающего Гонсалу Гедеша.

    Гонсалу Гедеш
    Гонсалу Гедеш
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    Игрок уже прилетел в Испанию. Во вторник, 28 августа, он поставит подпись под контрактом, рассчитанным до 2021 года.

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    • По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Также парижане могут получить 10 миллионов евро в качестве бонусов.

    Напомним, что в прошлом сезоне Гедеш выступал за «Валенсию» на правах аренды. В минувшем сезоне Гедеш провёл 33 матча в Примере, забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач.

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