«Валенсия» достигла договорённости по трансферу Гедеша

Испанскаяобъявила о приобретении унападающего

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Игрок уже прилетел в Испанию. Во вторник, 28 августа, он поставит подпись под контрактом, рассчитанным до 2021 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Также парижане могут получить 10 миллионов евро в качестве бонусов.

Напомним, что в прошлом сезоне Гедеш выступал за «Валенсию» на правах аренды. В минувшем сезоне Гедеш провёл 33 матча в Примере, забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач.

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