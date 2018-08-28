«Валенсия» достигла договорённости по трансферу Гедеша

Гонсалу Гедеш
uefa.com
Игрок уже прилетел в Испанию. Во вторник, 28 августа, он поставит подпись под контрактом, рассчитанным до 2021 года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Также парижане могут получить 10 миллионов евро в качестве бонусов.
Напомним, что в прошлом сезоне Гедеш выступал за «Валенсию» на правах аренды. В минувшем сезоне Гедеш провёл 33 матча в Примере, забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач.
🦇🖤 NUESTRO 7— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 27 августа 2018 г.
¡Bienvenido a casa, @gguedesoficial! 😍 pic.twitter.com/wmaHu3MB9N