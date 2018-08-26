Новосельцев: В игре с «Локомотивом» наши ошибки привели к голам

Защитник «Анжи»рассказал о поражении от(1:2) в матче пятого тура чемпионата России.

Напомним, «Локомотив» с восемью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на 15-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.

«В этой игре наши ошибки привели к голам. В прошлом матче была другая ситуация. Может, сил не хватило, хотя я себя чувствую хорошо.

Хотелось бы понять причины, чтобы в дальнейшем такого не было. У нас вдумчивый тренер, он все нам рассказывает, объясняет позиционные моменты, тактические нюансы.

Нужно разобраться, почему второй тайм получился таким скомканным», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

В следующем туре подопечные Юрия Семина 1 сентября на выезде сыграют с «Краснодаром», а махачкалинцы в это же день в Самаре встретятся с «Крыльями Советов». 0