Новосельцев: В игре с «Локомотивом» наши ошибки привели к голам

Иван Новосельцев
«Анжи»
Напомним, «Локомотив» с восемью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на 15-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.
«В этой игре наши ошибки привели к голам. В прошлом матче была другая ситуация. Может, сил не хватило, хотя я себя чувствую хорошо.
Хотелось бы понять причины, чтобы в дальнейшем такого не было. У нас вдумчивый тренер, он все нам рассказывает, объясняет позиционные моменты, тактические нюансы.
Нужно разобраться, почему второй тайм получился таким скомканным», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».
В следующем туре подопечные Юрия Семина 1 сентября на выезде сыграют с «Краснодаром», а махачкалинцы в это же день в Самаре встретятся с «Крыльями Советов». 0