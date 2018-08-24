УЕФА оштрафовал «Спартак» и ПАОК

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафоватьпо итогам матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Спартак» оштрафован на 31 тысячу евро за блокировку лестничных проходов на «Открытие Арене», а также выкрикивание запрещенных кричалок фанатами во время ответной игры.

ПАОК оштрафован на 22 тысячи евро за блокировку лестничных проходов на домашнем стадионе команды и использование болельщиками лазерной указки болельщиками во время первого матча.

Напомним, в первом матче ПАОК обыграл «Спартак» со счетом 3:2, а ответная встреча завершилась вничью — 0:0. 0