СМИ: полузащитник «Легии» близок к переходу в ЦСКА

Полузащитники молодежнойможет перейти в московский

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Как сообщил польский журналист Конрад Витко в Twitter, Шиманьски уже начал оформлять российскую визу.

«Себастьян Шиманьски оформляет российскую визу. Велика вероятность того, что это связано с его трансфером в ЦСКА», — написал Витковски.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА может заплатить за польского футболиста 7 миллионов евро.

19-летний Шиманьски является воспитанником «Легии». В прошлом сезоне на его счету 21 матч в чемпионате Польши и 4 забитых гола. 0