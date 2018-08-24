«Хетафе» переиграл «Эйбар»

Игроки «Хетафе»
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Три очка хозяевам поля принесли точные удары Родригеса Анхеля и Хорхе Молины.
«Хетафе» набрал первые очки в новом сезоне, у «Эйбара» пока остается 0 очков.
Чемпионат Испании. 2-й тур
«Хетафе» — «Эйбар» — 2:0 (1:0)
Голы: Анхель, 18 (1:0). Хорхе Молина, 90 (2:0)«Хетафе»: Сория, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри, Анхель (Кабрера, 87), Хайме Мата (Хорхе Молина, 80), Алехо (Ндиай, 71)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Хоан Хордан (Бебе, 84), Эскаланте, Кике (Шарлес, 75), Серхио Энрич, Пере Милья (Эрвиас, 67)Предупреждения: Джене, 1. Алехо, 46