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    У «Уфы» неплохие шансы в противостоянии с «Рейнджерс», заявил Мостовой

    Лига Европы Уфа Рейнджерс
    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче плей-офф квалификации Лиги Европы между «Уфой» и «Рейнджерс».

    Александр Мостовой
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    «Понятно, что перед "Рейнджерс" стоит задача пройти "Уфу". Но в последнее время шотландские клубы в Европе ничего особенного не показывают — варятся в своем чемпионате. Поэтому я считаю, что у "Уфы" неплохие шансы на успех в этом противостоянии. Тем более нашей команде терять нечего, а без давления играть гораздо проще», — приводят слова Мостового «Известия».

    Напомним, первый матч между «Уфой» и шотландским клубом состоится 23 августа в Глазго на стадионе «Айброкс». Начало встречи — в 21:45 по мск.

    Ответный матч пройдет 30 августа в Уфе. 0

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