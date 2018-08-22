Барнаульское «Динамо» выбило «Томь» из Кубка России

Кубок России . 1/32 финала
«Динамо» (Барнаул) — «Томь» (Томск) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4
«Динамо»: Карюкин (Трубин, 120), Нестеренко, Овсянников (Гребенкин, 112), Полковников, Хмелевский, Житников, Ершов, Погребан, Шибаев (Дильмухаметов, 90+3), Завьялов (Аксенов, 85), Липин«Томь»: Шафинский, Тен, Тлупов, Лисинков, Клещенко, Мануйлов, Ставпец (Гвинейский, 76), Фомин (Шалаев, 68), Калинский, Макурин (Крапухин, 60), Сасин (Зуйков, 105)
Кубок России. 1/32 финала
«Челябинск» — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:0)
Гол: Спэтару, 61 — с пенальтиНереализованный пенальти: Игнатьев (Челябинск), 75 (вратарь)«Челябинск» (Челябинск): Новиков, Курышев, Коркин, Байтуков, Игнатьев, Белов, Крыжевских, Дубровский (Пипо, 86), Печенкин, Румянцев, Бирюков«Нижний Новгород» (Нижний Новгород): Анисимов, Абрамов, Бочаров, Гогличидзе, Семейкин, Хрипков (Фомин, 58), Хайруллов (Абазов, 66), Нежелев, Скворцов, Палиенко, Игнатович (Спэтару, 70)Предупреждения: Румянцев, 36. Фомин, 49. Пипо, 90. Бирюков, 90Удаление: Крыжевских (Челябинск), 54