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    «Динамо» одержало крупную победу над «Уфой»

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Уфой» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 63-й минуте. Шуньич совершил перехват и сделал перевод на левый край, Жоаозиньо прострелил на Кирилла Панченко, который в касание вогнал мяч в нижний угол.

    На 84-й минуте быстрая атака прошла у «Динамо». Жоаозиньо сделал передачу к штрафной, Луценко качнул защитника и на исполнение пробил в дальний угол — Беленов не дотянулся.

    А на четвертой компенсированной минуте Самба Соу совершил перехват в центре поля и сделал передачу вперёд, Жоаозиньо дошёл до штрафной, раскидал финтами защитников и пробил точно в нижний угол.

    После этого матча «Динамо» на 6-м месте — 6 очков, а «Уфа» на 11-м месте — 4 очка. 0

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