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    «Ливерпуль» на выезде одолел «Кристал Пэлас»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Ливерпуль Календарь АПЛ
    Лондонский «Кристал Пэлас» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

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    На последней минуте первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти — против Салаха сфолили в штрафной защитники. Джеймс Милнер с «точки» открыл счет.

    На 75-й минуте «Кристал Пэлас» остался в меньшинстве. Салах убежал в контратаку, которую Аарон Ван-Биссака остановил у самой штрафной фолом последней надежды, получив красную карточку.

    А на четвертой компенсированной минуте ещё одна контратака «Ливерпуля» привела к голу. Салах подобрал мяч у своей штрафной, пустил в прорыв Садио Мане, который оторвался от защитника, обыграл вратаря и поставил точку в игре.

    В первом туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Фулхэм» (2:0), а «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Вест Хэм Юнайтед» (4:0).

    В минувшем сезоне АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 44 очка и занял 11-е место в турнирной таблице первенства. «Ливерпуль» завоевал 75 баллов и оказался на четвёртой строчке. 0

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