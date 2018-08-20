«Ливерпуль» на выезде одолел «Кристал Пэлас»

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

На последней минуте первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти — против Салаха сфолили в штрафной защитники. Джеймс Милнер с «точки» открыл счет.

На 75-й минуте «Кристал Пэлас» остался в меньшинстве. Салах убежал в контратаку, которую Аарон Ван-Биссака остановил у самой штрафной фолом последней надежды, получив красную карточку.

А на четвертой компенсированной минуте ещё одна контратака «Ливерпуля» привела к голу. Салах подобрал мяч у своей штрафной, пустил в прорыв Садио Мане, который оторвался от защитника, обыграл вратаря и поставил точку в игре.

В первом туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Фулхэм» (2:0), а «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Вест Хэм Юнайтед» (4:0).

В минувшем сезоне АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 44 очка и занял 11-е место в турнирной таблице первенства. «Ливерпуль» завоевал 75 баллов и оказался на четвёртой строчке. 0