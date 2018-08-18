Чалов: Первая победа — это очень важно для нас!

Нападающий ЦСКАпосле победы над тульским(3:0) в матче 4-го тура чемпионата России сказал, что команде было важно одержать первую победу в премьер-лиге.

В трех стартовых турах армейцы набрали 2 очка, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

«Не самый простой матч был. В первые пятнадцать минут мы контролировали игру, действовали хорошо и забили нужный гол. Потом немного отдали инициативу. Во втором тайме собрались и забили еще два.

Разделил бы на первый и второй таймы. В первом тайме вышел не сразу, в первые 10 минут немного задохнулся. Потом, вроде, вкатился. Ещё раз сказали, как надо действовать. В целом — нормально.

Мой гол? Пошли в контратаку. Астик Гордюшенко вкатил мяч в зону, увел двух защитников. Я подработал в центр и пробил — попал в угол.

Во втором тайме вышли играть в три нападающих. Потом поменяли Жаму (Тимура Жамалетдинова. — Прим. LiveSport.Ru), вышел Ахметов. Стали играть в два форварда. Это помогло дожать соперника. Плюс удаление — вдесятером сложно играть.

Влашич большой молодец. Очень хорошо сыграл. Желаем продолжать в том же духе и забить первый гол за ЦСКА.

Все друг друга поздравили. Первая победа — это очень важно для нас!», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Следующий матч ЦСКА проведет 25 августа. В 5-м туре армейцы на выезде сыграют с «Рубином». Тульский «Арсенал» днем ранее дома сыграет с «Ростовом». 0