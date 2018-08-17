«Спартак» планирует продлить контракт с полузащитником

Московскийнамеревается продлить контракт с полузащитником сообщает Sport24.ru.

По новому соглашению хавбек сборной России будет зарабатывать 3 миллиона евро в год плюс бонусы. Сумма отступных будет повышена более чем в два раза — с 15 миллионов евро до 35 миллионов евро. Новый контракт с Зобниным будет рассчитан до конца сезона-2023/24.

Напомним, 24-летний хавбек перешел в «Спартак» из московского «Динамо» в 2016 году. За это время футболист выиграл с «красно-белыми» чемпионат России, а также Суперкубок страны. На его счету два гола и пять голевых передач в 57 матчах во всех турнирах за «народную команду».

Также он был основным игроком сборной России на чемпионате мира-2018. 0