Томаров: Тяжело играть через два дня на третий, но мы сами этого хотели

Главный тренер «Уфы»перед ответной игрой 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с командойзаявил, что не видит проблемы в плотном графике.

В первой игре команда Томарова победила на своем поле со счётом 2:1.

«Конечно, тяжело играть через два дня на третий. На мой взгляд, мы должны быть ментально готовы к этому.

Не стоит забивать голову мыслями по поводу короткого срока на восстановление. Нормальный график, многие команды выступают в таком режиме.

Конечно, тяжело, но мы сами этого хотели, весь прошлый год стремились попасть в еврокубки. Не вижу здесь никаких глобальных проблем», — сказал Томаров в эфире телеканала «Матч ТВ». 0