ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду призван укрепить гегемонию «Юве» в ИталииЛига чемпионов как шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»
  • 00:34
    • «Атлетико» победил «Реал» и завоевал Суперкубок УЕФА
  • 23:58
    • Ханни хочет обсудить свое будущее в «Спартаке» с Каррерой
  • 22:14
    • Коста — автор самого быстрого гола в истории Суперкубков УЕФА
  • 21:45
    • «Бавария» разгромила «Гамбург»
  • 21:33
    • «Барселона» обыграла «Бока Хуниорс»
    Все новости спорта

    Томаров: Тяжело играть через два дня на третий, но мы сами этого хотели

    Уфа Лига Европы Футбол России
    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров перед ответной игрой 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с командой «Прогрес Нидеркорн» заявил, что не видит проблемы в плотном графике.

    Сергей Томаров
    Сергей Томаров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В первой игре команда Томарова победила на своем поле со счётом 2:1.

    «Конечно, тяжело играть через два дня на третий. На мой взгляд, мы должны быть ментально готовы к этому.

    Не стоит забивать голову мыслями по поводу короткого срока на восстановление. Нормальный график, многие команды выступают в таком режиме.

    Конечно, тяжело, но мы сами этого хотели, весь прошлый год стремились попасть в еврокубки. Не вижу здесь никаких глобальных проблем», — сказал Томаров в эфире телеканала «Матч ТВ». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига чемпионов как шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»
  • Вчера в 19:59
    •
  • Прогноз
  • «Прогресс Нидеркорн» — «Уфа»
  • 1,69
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кайрат» сосредоточится на чемпионате
  • «Кайрат» — «Сигма». Прогноз и ставки
  • 2,08
    •
  • Выстоит ли «Уфа» в Люксембурге?
  • «Прогресс Нидеркорн» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
  • Легкая прогулкам испанцев в Литву
  • «Жальгирис» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» — ПАОК Футбол Не уровень ЛЧ: ПАОК запустил обратный отсчет для КаррерыРеакция спортивных СМИ на еврокубковое фиаско «Спартака» Вчера в 02:170
  • 18:49
    • УЕФА открыл дело против Луиса Адриано
  • 18:13
    • Семак: Шансы «Зенита» сложно измерить математически, но они есть
  • 16:56
    • РФС назвал срок дисквалификации Набабкина
    Поль Погба Футбол Закулисье от Поля Погба. Француз намекнул на проблемы в «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» дал неоднозначное интервью журналистам после матча с «Лестером» 14/08/2018 в 15:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» одолеет «Атлетико» и без Роналду
  • 4,73
    •
  • 00:51
    • «Уфа» едет в Люксембург забить и не пропустить, рассказал Засеев
  • 00:21
    • Томаров: Тяжело играть через два дня на третий, но мы сами этого хотели
  • 00:10
    • Ковач запретил игрокам «Баварии» пользоваться смартфонами на базе клуба
    Люсьен Фавр способен превратить «Дортмунд» в претендента на титул Футбол Анонс Бундеслиги: «Дортмунд» бросит вызов «Баварии»Превью чемпионата Германии 14/08/2018 в 16:220
  • 16:10
    • Кержаков не понимает своих функций в «Зените»
  • 15:54
    • Иньеста забил за «Виссел Кобе» во втором матче подряд
  • 14:54
    • Субашич завершил международную карьеру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие