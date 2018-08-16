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    Симеоне доволен состоянием своей команды

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Реалом» (4:2 д.в.) в матче за Суперкубок УЕФА.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
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    «Игроки, вышедшие на замену, были очень хороши. Корреа, Томас и Витоло придали свежести и дополнительной энергии. Они придали мощь вечером, который стал выдающимся для Диего Косты. У нас, определенно, отменный состав. Это нам и требуется — игроки, готовые к игре и рвущиеся в бой.

    В предыдущих финалах у нас не все шло так, как нам бы хотелось, но мы выиграли Кубок и Суперкубок Испании, а сейчас Суперкубок УЕФА. Это придает нам сил, уверенности. Надо это отметить, но уже завтра надо смотреть в будущее и думать о ближайшей встрече с "Валенсией". Надо прибавлять от матча к матчу и начать этот тяжелый сезон как можно лучше.

    Мы считаем, что лучшее для нас — это думать об интересах клуба, что в итоге служит наилучшим интересам команды. Что касается эмоций, то наше состояние очень хорошее. Первый гол Косты нас окрылил. Пенальти случился в странный момент, когда игра была равной. После того, как мы сделали счет 2:2, мы почувствовали в себе большие силы.

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    • Позвольте повторить сказанное ранее. Мы провели пять финалов с "Реалом": два в Испании и три в Европе. Мы выиграли три из них, но, да, мы проиграли два в Лиге чемпионов. У нас свой стиль, и он не поменялся, только из-за количества забитых мячей. Наш стиль игры опирается на структуру, модель, стратегию. Результат 4:2 нашу философию не поменял», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА. 0

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