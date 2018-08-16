«Уфа» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Бастос прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую, Павел Аликин неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
Отыгрались уфимцы на 51-й минуте. После «свечки» в штрафной «Прогресса», Иван Пауревич опередил защитника и головой пробил точно в дальний угол — Флаусс не дотянулся.
На 72-й минуте хозяева провели атаку левым флангом. Тиль вырезал подачу на голову Майрону де Алмейде, который с центра штрафной пробил в нижний угол.
Сравнять счет «Уфе» удалось на третьей компенсированной минуте. Кротов получил длинную передачу вперёд, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Иван Пауревич в касание переправил мяч в дальний угол.
Первый матч завершился победой «Уфы» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей российский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
Соперником «Уфы» по 4-му отборочному раунду станет победитель противостояния «Марибор» — «Рейнджерс».