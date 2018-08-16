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    «Уфа» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

    Лига Европы Уфа Футбол России
    В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» на выезде сыграла вничью с люксембургским «Прогрессом Нидеркорн» — 2:2.

    «Уфа»
    «Уфа»
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    Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Бастос прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую, Павел Аликин неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

    Отыгрались уфимцы на 51-й минуте. После «свечки» в штрафной «Прогресса», Иван Пауревич опередил защитника и головой пробил точно в дальний угол — Флаусс не дотянулся.

    На 72-й минуте хозяева провели атаку левым флангом. Тиль вырезал подачу на голову Майрону де Алмейде, который с центра штрафной пробил в нижний угол.

    Сравнять счет «Уфе» удалось на третьей компенсированной минуте. Кротов получил длинную передачу вперёд, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Иван Пауревич в касание переправил мяч в дальний угол.

    Первый матч завершился победой «Уфы» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей российский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

    Соперником «Уфы» по 4-му отборочному раунду станет победитель противостояния «Марибор» — «Рейнджерс».

    Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Прогрес» (Люксембург) — «Уфа» (Россия) — 2:2 (1:0)
    Голы: Аликин, 2 — в свои ворота (1:0). Пауревич, 51 (1:1). де Алмейда, 72 (2:1). Пауревич, 90+3 (2:2)«Прогрес»: Флосс, Мартинс (Торреш, 70), Ферино, Халл, Гоброн, С.Тилл, Карайер, О.Тилл (Фогель, 86), де Алмейда, Бастос, Карапетян«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Табидзе, Неделчару (Тумасян, 82), Аликин, Обляков, Йокич, Карп (Ванек, 46), Пауревич, Салатич, Игбун (Кротов, 80)Предупреждения: Пауревич, 19. О.Тилл, 42
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