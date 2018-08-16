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    Лопетеги заявил об эмоциональном надломе после третьего пропущенного мяча

    Реал Мадрид Атлетико Футбол Испании Суперкубок УЕФА
    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги рассказал о причинах поражения от «Атлетико» (2:4 д.в.) в матче за Суперкубок УЕФА.

    Хулен Лопетеги
    Хулен Лопетеги
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    «Обычно в финалах проигрывают те, кто допускает больше ошибок, и "Атлетико" — эксперт в том, чтобы этими ошибками пользоваться. Соперник сделал счет 2:2 именно в тот момент, когда мы были в ударе. Мы соберемся с силами и продолжим двигаться дальше.

    "Атлетико" грамотно использовал те опасные момент, что создал. Мы подошли к дополнительному времени при счете 2:2. У меня создалось впечатление, что большую его часть мы контролировали ход игры. После этого "Атлетико" сделал счет 3:2. Нам пришлось рисковать, и мы утратили привычный стиль игры.

    В первом экстра-тайме команда играла хорошо, но третий гол надломил нас эмоционально. В этот момент матч мы и проиграли. Мы тщетно пытались отыграться, но не смогли, а соперник забил четвертый.

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    • Эти футболисты завоевали немало трофеев. Да, в чемпионате им удалось не все, на что они рассчитывали, но мы фокусируемся на предстоящем сезоне, а не думаем о прошлом. Надо проснуться завтра с мыслями о чемпионате Испании. Есть моменты, над которыми надо поработать, так как если в финале ты упускаешь детали из вида, ты проигрываешь», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА. 0

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