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    Газизов: Неважно, какая была игра, «Уфа» прошла уже два круга

    Уфа Футбол России Лига Европы
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал выход команды в четвертый отборочный раунд Лиги Европы по итогам встреч с «Прогресом» из Люксембурга.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
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    Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу российской команды. В ответном «Уфа» сравняла счет в концовке (2:2), благодаря чему пробилась в следующую стадию турнира.

    «Сделали большое дело для всех болельщиков "Уфы" и жителей Башкирии. Мы движемся вперед, к виктории. Естественно, здорово, что добыли очки для России в таблицу коэффициентов УЕФА.

    Неважно, какая была игра, потому что ребята очень уставшие. Мы забиваем на последних минутах и в добавленное время — это говорит о нашем характере.

    Благодарю ребят и болельщиков, которые нас поддержали в Люксембурге, и весь матч скандировали: "Россия — вперед, 'Уфа' — вперед!", их было слышно даже в трансляции.

    Мы прошли два круга — это большое достижение, раунд плей-офф — это уже лотерея», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

    В следующем раунде Лиги Европы «Уфа» сыграет с победителем пары «Марибор» (Словения) — «Рейнджерс» (Шотландия). 0

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