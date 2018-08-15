Субашич завершил международную карьеру

Голкиперпринял решение завершить свои выступления за

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На счету 33-летнего голкипера 44 матча в футболке сборной. За «клетчатых» вратарь выступал с 2009 года.

«Я принял решение уйти задолго до чемпионата мира, потому что хотел закончить карьеру участием в чемпионате мира, это было моей мечтой. У каждого из нас есть свой срок, и мы должны решать, как долго можем играть. Возможно, я мог бы пройти еще один цикл, но, возможно, это было бы слишком долго», — написал Субашич в Instagram, также поблагодарив своих товарищей по команде.

Напомним, на ЧМ-2018 Субашич вместе со сборной Хорватии дошел до финала и стал серебряным призером турнира.

Ранее карьеру в сборной Хорватии завершил Ведран Чорлука. Также о завершении международной карьеры объявил Марио Манджукич. 0