Манджукич покинул сборную Хорватии

Форвардпринял решение прекратить выступления за, передает хорватский футбольный союз.

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«Нельзя всегда играть идеально. У меня были упущенные моменты, но я всегда отдавал все силы на поле. Благодарен болельщикам, которые поддерживали меня и команду», — заявил Марио.

Нападающий забил 33 гола за национальную сборную и занимает по данному показателю второе место вслед за Давором Шукером, у которого на счету 45 мячей.

На чемпионате мира 2018 года в России 32-летний форвард в составе своей национальной команды стал серебряным призером. Ранее хорватскую сборную покинул защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. 0