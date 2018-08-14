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    Манджукич покинул сборную Хорватии

    Сборная Хорватии
    Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич принял решение прекратить выступления за сборную Хорватии, передает хорватский футбольный союз.

    Марио Манджукич
    Марио Манджукич
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    «Нельзя всегда играть идеально. У меня были упущенные моменты, но я всегда отдавал все силы на поле. Благодарен болельщикам, которые поддерживали меня и команду», — заявил Марио.

    Нападающий забил 33 гола за национальную сборную и занимает по данному показателю второе место вслед за Давором Шукером, у которого на счету 45 мячей.

    На чемпионате мира 2018 года в России 32-летний форвард в составе своей национальной команды стал серебряным призером. Ранее хорватскую сборную покинул защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. 0

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