«Леганес» подписал двух хавбеков

Полузащитникперешел вна правах аренды, сообщает пресс-служба «огурцов».

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В «Леганесе» 20-летний хавбек будет выступать на протяжении года. В минувшем сезоне Оскар Родригес дебютировал за главную команду «Реала» в матче Кубка Испании.

Также в команду из пригорода Мадрида перебрался из «Барселоны» вингер Хосе Арнаис. 23-летний испанец подписал пятилетний контракт, а сумма трансфера составила пять миллионов евро плюс 500 тысяч евро в качестве бонусов. Кроме того «сине-гранатовые» имеют опцию обратного выкупа.

Арнаис перешел в «Барселону» из «Вальядолида» летом 2017-го года. За первую команду «блаугранас» он отыграл пять матчей, в которых забил три гола. 0