«Краснодар» вырвал победу у «Уфы» на выезде

«Краснодар»
«Краснодар»
Единственный мяч на 86-й минуте забил бразилец Вандерсон. Форвард взял подбор на линии штрафной «Уфы» и хлёстко пробил в ближний угол, Беленов поздно среагировал.
Уже в компенсированное время «быки» остались в меньшинстве. На третьей компенсированной минуте Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку за затяжку времени.
После этого матча «Краснодар» с 6 очками на 4-м месте, а «Уфа» на 6-м месте — 4 очка.
РПЛ. 3-й тур
«Уфа» — «Краснодар» — 0:1 (0:0)
Гол: Вандерсон Масиэл, 86«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Пуцко (Фатаи, 89), Йокич, Пауревич, Карп, Обляков (Кротов, 68), Игбун, Ванек (Засеев, 74)«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Вандерсон Масиэл, 46), Мамаев (Жигулев, 75), Игнатьев (Ари, 69), КлассонПредупреждения: Карп, 30. Рамирес, 35. Ванек, 37Удаление: Рамирес, 90+3