«Краснодар» вырвал победу у «Уфы» на выезде

В матче 3-го тура чемпионата Россииодержал гостевую победу над «Уфой» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил бразилец Вандерсон. Форвард взял подбор на линии штрафной «Уфы» и хлёстко пробил в ближний угол, Беленов поздно среагировал.

Уже в компенсированное время «быки» остались в меньшинстве. На третьей компенсированной минуте Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку за затяжку времени.

После этого матча «Краснодар» с 6 очками на 4-м месте, а «Уфа» на 6-м месте — 4 очка.