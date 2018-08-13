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    «Краснодар» вырвал победу у «Уфы» на выезде

    РПЛ Футбол России Уфа Краснодар Календарь РФПЛ
    В матче 3-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал гостевую победу над «Уфой» со счетом 1:0.

    «Краснодар»
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    Единственный мяч на 86-й минуте забил бразилец Вандерсон. Форвард взял подбор на линии штрафной «Уфы» и хлёстко пробил в ближний угол, Беленов поздно среагировал.

    Уже в компенсированное время «быки» остались в меньшинстве. На третьей компенсированной минуте Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку за затяжку времени.

    После этого матча «Краснодар» с 6 очками на 4-м месте, а «Уфа» на 6-м месте — 4 очка.

    РПЛ. 3-й тур
    «Уфа» — «Краснодар» — 0:1 (0:0)
    Гол: Вандерсон Масиэл, 86«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Пуцко (Фатаи, 89), Йокич, Пауревич, Карп, Обляков (Кротов, 68), Игбун, Ванек (Засеев, 74)«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Вандерсон Масиэл, 46), Мамаев (Жигулев, 75), Игнатьев (Ари, 69), КлассонПредупреждения: Карп, 30. Рамирес, 35. Ванек, 37Удаление: Рамирес, 90+3
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