Спортивные прогнозы от профессионалов LiveSport.Ru

LiveSport.Ru официально открывает— прогнозы 2018/2019.

Вместе со стартом больших европейских национальных чемпионатов и уже стартовавшего чемпионата России снова вместе с вами прогнозы на главные и самые привлекательные для ставок матчи.

Как и ранее, прогнозы на сайте появляются примерно за 24-36 часов до начала матчей. Каждый прогноз не взят с потолка, а обоснован. Основные мотивы изложены в тексте самого прогноза. Кроме того, мы стараемся давать прогнозы на большое количество линий.

В центре внимания — футбол, как самый привлекательный вид спорта для ставок. Футбольные прогнозы составляющую массу наших прогнозов. На LiveSport.Ru прогнозы на 100% матчей РПЛ и АПЛ. Остальные чемпионаты представлены самыми интересными и «прибыльными» играми.

Кроме того, каждый день, около 11-12 часов, на сайте публикуются экспрессы. У них отличный процент прохода, потому рекомендуем присматриваться.

Все прогнозы на спорт

Ну и не футболом единым. Как только возобновится хоккейный сезон, возобновятся и наши прогнозы на хоккей. Вашему вниманию — КХЛ и НХЛ. Прошлый сезон показал крайне высокие результаты, будем стараться не снижать планку и в новом.

Удобная рубрикация прогнозов никуда не делать — на главной странице прогнозов как всегда легко посмотреть прогнозы на сегодня, завтра и последующие дни. Все отсортировано по датам и времени начала матчей.

Наконец, все коэффициенты мы берем из линий российских легальных букмекеров.

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