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    Аршавин: Пенальти Смолова? В заводских командах за такое могли закопать

    Футбол России Сборная России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями о выступлении национальной команды на ЧМ-2018, а также прокомментировал неудачный пенальти Федора Смолова в матче 1/4 финала.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
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    «Я предполагал, что сборная России должна выйти из группы, но то, что они пройдут испанцев или португальцев... Сложно укладывалось в моей голове, чтобы сборная России это прошла. Они выстояли, молодцы.

    К сожалению, я не видел игру Испания — Россия. Говорят, что оборонялись, но, с другой стороны, как еще могли сыграть против испанцев? Да и любая команда против Испании в большинстве своем обороняется и контратакует», — сказал Аршавин в интервью prosports.kz.

    «Я думаю, что те футболисты, которые достигли четвертьфинала чемпионата мира, должны быть горды собой. Почему нет? Это хороший результат для нашей команды», — отметил игрок «Кайрата».

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    • «Пенальти Смолова — это пижонство? Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильно рискует. В заводских командах за такое могли, наверное, убить, потому что это были деньги для людей. Сейчас это немного в более цивилизованном ракурсе проходит. Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу», — также сказал Аршавин. 0

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