ПАОК — «Спартак» 3:2 после первого тайма

Греческийобыгрываетпосле первого тайма матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в Салониках.

Счет после 45 минут игры — 3:2.

Россияне активно начали поединок и диктовали условия на поле, что привело к двум забитым мячам за 17 минут игры.

Сначала Зобнин провел по флангу, отдал пас, а Луис Адриано пропустил мяч на Попова, который пробил точно в угол ворот. Затем Ещенко навесил в штрафную, Луис Адриано скинул мяч на Промеса, а голландец мощно пробил — 2:0.

Греки сумели переломить ход встречи и сократили отставание на 29-й минуте, когда Прийович реализовал пенальти за игру рукой Зобнина. На 37-й минуте хозяева счет сравняли: Матос прострелил в штрафную «Спартака», а Лимниос опередил защитника.

Перед перерывом Матос получил пас на правом фланге, совершил прострел, а Максименко не зафиксировал мяч, в результате чего Пелькас на добивании поразил пустые ворота российской команды. 0