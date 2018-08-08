«Борнмут» оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

объявил о подписании контракта с полузащитникоми сборной, сообщает пресс-служба английского клуба.

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Соглашение с 23-летним футболистом заключено на пять лет.

По данным СМИ, сумма сделки составила 28 миллионов евро. Таким образом, его переход стал самым дорогим трансфером в истории «вишен».

«Я очень рад стать игроком "Борнмута". Клубам понадобилось довольно много времени, чтобы достичь соглашения, но самое главное заключается в том, что теперь я здесь. Я всегда любил стиль Премьер-лиги и рад, что у меня появилась возможность поиграть здесь», — сказал Лерма.

В минувшем сезоне Лерма принял участие в 28 матчах в составе «Леванте» и отметился одной результативной передачей.

Добавим, что за национальную сборную полузащитник провел три матча. 0