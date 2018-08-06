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    Семь стадионов ЧМ-2018 передадут в собственность регионов

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    Построенные к чемпионату мира по футболу стадионы в семи российских городах будут переданы в собственность регионов, сообщает официальный сайт кабмина.

    «Волгоград Арена»
    «Волгоград Арена»
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    «В целях эффективного использования предусмотрена передача семи стадионов (в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске) в 2019 году из собственности Российской Федерации в собственность субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

    Стадионы «Лужники», «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» уже находятся в собственности субъектов федерации, а стадион «Спартак» — в частной собственности.

    Данным документом определяются основные направления использования арен, тренировочных площадок, временных строений и сооружений после турнира.

    Согласно концепции, все стадионы планируется использовать для проведения матчей ПФЛ, ФНЛ и РПЛ, а также международных матчей и других культурно-спортивных мероприятий. 0

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