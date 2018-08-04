Пищек объявил о завершении международной карьеры

Защитник дортмундскойобъявил о завершении карьеры в сборной

«После долгих размышлений я сделал это. Мое приключения в составе национальной команды подошло к концу. В течение 11 лет я всегда с гордостью представлял Польшу в главной команде страны. Это было особенное время. Я всегда буду вспоминать о нем с теплотой.

Спасибо всем людям, связанным с каждым тренерским штабом, и моими товарищами по команде, с которыми я имел честь представлять Польшу в этих 65 матчах с орлом на груди. Я сохраню в своей памяти матчи, в которых мы своей игрой подарили всем поклонникам много радости. Тренеру Ежи Бженчеку и нашей команде желаю в первую очередь больших успехов», — написал Пищек на своей страничке в Instagram.

33-летний польский футболист сыграл 65 матчей за польскую сборную и отметился тремя голами. Также Пищек принял участие в ЧМ—2018 в России. 0