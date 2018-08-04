ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Рубин»РПЛ. «Динамо» и «Рубин» победителя не выявили, дерби «Локо» и «Спартака»
  • 17:22
    • ПСЖ в шестой раз подряд стал обладателем Суперкубка Франции
  • 17:01
    • «Вильярреал» хочет продать Черышева
  • 15:54
    • «Краснодар» добился волевой победы над «Уралом»
  • 15:45
    • Эрнандес: Меня прекрасно приняли в ЦСКА
  • 14:33
    • Погба отказался прервать отпуск по просьбе Моуринью
    Все новости спорта

    Пищек объявил о завершении международной карьеры

    Сборная Польши Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Календарь Бундеслиги
    Защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек объявил о завершении карьеры в сборной Польши.

    Лукаш Пищек
    Лукаш Пищек
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «После долгих размышлений я сделал это. Мое приключения в составе национальной команды подошло к концу. В течение 11 лет я всегда с гордостью представлял Польшу в главной команде страны. Это было особенное время. Я всегда буду вспоминать о нем с теплотой.

    Спасибо всем людям, связанным с каждым тренерским штабом, и моими товарищами по команде, с которыми я имел честь представлять Польшу в этих 65 матчах с орлом на груди. Я сохраню в своей памяти матчи, в которых мы своей игрой подарили всем поклонникам много радости. Тренеру Ежи Бженчеку и нашей команде желаю в первую очередь больших успехов», — написал Пищек на своей страничке в Instagram.

    33-летний польский футболист сыграл 65 матчей за польскую сборную и отметился тремя голами. Также Пищек принял участие в ЧМ—2018 в России. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Изгои АПЛ. 10 дорогих и невостребованных футболистов
  • 00:51
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Спартак»
  • 1,95
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли «Локомотив» первый гол сезона в ворота «Спартака»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Порадуют ли «Реал» и «Ювентус» голами в США?
  • «Реал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2,06
    •
  • «Россонери» должны забить первыми
  • «Милан» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2,00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Винсент Янссен Футбол Изгои АПЛ. 10 дорогих и невостребованных футболистовОт защитника за 42 миллиона фунтов до форварда сборной Шотландии, не забившего в Премьер-лиге ни одного гола 00:510
  • 17:21
    • «Томь» одержала четвертую победу кряду в новом сезоне ФНЛ
  • 15:30
    • Дзюба сыграет с первых минут в матче «Зенит» — «Арсенал»
  • 11:13
    • ПСЖ претендует на защитника «Манчестер Юнайтед»
    «Ливерпуль» почти не имеет слабых мест накануне нового сезона Футбол Кто выиграет АПЛ?Фавориты нового сезона английской Премьер-лиги Вчера в 21:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. ПСЖ против «Монако», несложная задача «Зенита»
  • 4,53
    •
  • 16:35
    • Фоменко: В концовке «Краснодару» повезло больше
  • 16:20
    • Пищек объявил о завершении международной карьеры
  • 15:17
    • «Сибирь» на своем поле одолела «Спартак-2»
    Маурицио Сарри Футбол «Челси» возьмет Суперкубок Англии: топ-3 причинТак говорят эксперты, календарь Премьер-лиги и даже соперники Вчера в 17:320
  • 09:55
    • Погба определился с игровым номером в «Барселоне»
  • 09:45
    • Видаль сменил «Баварию» на «Барселону»
  • 09:31
    • Бой Нурмагомедова и Макгрегора подтвержден
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие