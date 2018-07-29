Хохлов: Надеялся на победу над «Арсеналом» даже после удаления Тетте

Главный тренер «Динамо»поделился впечатлениями после матча 1-го тура чемпионата России против тульского(0:0).

Бело-голубые на 7-й минуте встречи остались в меньшинстве — прямую красную карточку за фол на полузащитнике хозяев поля Горане Чаушиче получил хавбек бело-голубых Абдул Азиз Тетте.

«Откровенно скажу, мы ехали не за ничьей, а за победой. Естественно, это удаление все карты смешало. Отошли от плана на игру, пришлось много что менять. Ребята молодцы, что справились.

Понятно, что ничья при игре вдесятером — не самый плохой результат. Но у меня была надежда, что моментик поймаем и забьем.

По сути, это удаление за недисциплинированное поведение. Я думаю, что будут санкции за это», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0