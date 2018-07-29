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    «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в серии пенальти

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    «Барселона» по пенальти обыграла «Тоттенхэм» в матче предсезонного турнира International Champions Cup.

    «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в серии пенальти
    «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в серии пенальти
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    Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Роуз-боул» в Калифорнии, завершилось вничью — 2:2.

    У «сине-гранатовых» по голу забили Мунир Эль-Хаддади (15-я минута) и Артур (29), у «шпор» отличились Сон Хын Мин (73) и Жорж-Кевин Нкуду (75).

    В серии пенальти точнее оказались игроки «Барселоны» — 5:3. Решающий удар с «точки» нанес новичок «Барселоны» Малком.

    1 августа «Барселона» сыграет с «Ромой», «Тоттенхэм» в этот же день встретится с «Миланом».

    International Champions Cup
    «Барселона» — «Тоттенхэм» — 2:2, по пенальти — 5:3
    Голы: 1:0 — 15 Мунир, 2:0 — 29 Артур, 2:1 — 73 Сон Хын Мин, 2:2 — 75 Нкуду«Барселона»: Силлессен, Марлон (Мингеса, 46), Лангле (Куэнка, 46), Нелсон Семеду (Паленсия, 46), Серджи Роберто (Кольядо, 46), Артур (Мончу, 46), Андре Гомеш (Пуч, 26), Рафинья (Малком, 46), Денис Суарес (Карлес Перес, 22; Табла, 69), Миранда (Кукурелья, 46), Мунир (Абель Руис, 46)«Тоттенхэм»: Гассанига (Ворм, 61), Картер-Викерс, Дэвис, Уокер-Питерс (Санчес, 46), Эймос, Лукас Моура (Георгиу, 62), Сиссоко (Нкуду, 35), Эриксен, Орье, Льоренте (Скипп, 46), Сон Хын МинПредупреждение: Мончу (69)
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