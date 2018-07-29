по пенальти обыгралав матче предсезонного турнира International Champions Cup.

«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в серии пенальти twitter.com/FCBarcelona 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Роуз-боул» в Калифорнии, завершилось вничью — 2:2.

У «сине-гранатовых» по голу забили Мунир Эль-Хаддади (15-я минута) и Артур (29), у «шпор» отличились Сон Хын Мин (73) и Жорж-Кевин Нкуду (75).

В серии пенальти точнее оказались игроки «Барселоны» — 5:3. Решающий удар с «точки» нанес новичок «Барселоны» Малком.

1 августа «Барселона» сыграет с «Ромой», «Тоттенхэм» в этот же день встретится с «Миланом».