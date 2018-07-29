«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в серии пенальти
twitter.com/FCBarcelona
Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Роуз-боул» в Калифорнии, завершилось вничью — 2:2.
У «сине-гранатовых» по голу забили Мунир Эль-Хаддади (15-я минута) и Артур (29), у «шпор» отличились Сон Хын Мин (73) и Жорж-Кевин Нкуду (75).
В серии пенальти точнее оказались игроки «Барселоны» — 5:3. Решающий удар с «точки» нанес новичок «Барселоны» Малком.
1 августа «Барселона» сыграет с «Ромой», «Тоттенхэм» в этот же день встретится с «Миланом».
International Champions Cup
«Барселона» — «Тоттенхэм» — 2:2, по пенальти — 5:3
Голы: 1:0 — 15 Мунир, 2:0 — 29 Артур, 2:1 — 73 Сон Хын Мин, 2:2 — 75 Нкуду«Барселона»: Силлессен, Марлон (Мингеса, 46), Лангле (Куэнка, 46), Нелсон Семеду (Паленсия, 46), Серджи Роберто (Кольядо, 46), Артур (Мончу, 46), Андре Гомеш (Пуч, 26), Рафинья (Малком, 46), Денис Суарес (Карлес Перес, 22; Табла, 69), Миранда (Кукурелья, 46), Мунир (Абель Руис, 46)«Тоттенхэм»: Гассанига (Ворм, 61), Картер-Викерс, Дэвис, Уокер-Питерс (Санчес, 46), Эймос, Лукас Моура (Георгиу, 62), Сиссоко (Нкуду, 35), Эриксен, Орье, Льоренте (Скипп, 46), Сон Хын МинПредупреждение: Мончу (69)