«Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с тульским «Арсеналом»

«Арсенал» — «Динамо»
«Динамо»
Уже на 7-й минуте матча бело-голубые остались в меньшинстве. Чаушич в центре поля нарушил правила против Теттеха, далее Абдул решил отмахнуться от соперника и по итогу едва не нанёс травму игроку «Арсенала».
Арбитр Станислав Васильев всё видел и сразу показал красную карточку игроку московского клуба.
Во 2-м туре «Динамо» 3 августа сыграет с «Рубином». «Арсенал» на следующий день на выезде встретится с «Зенитом».
РПЛ. 1-й тур
«Арсенал » (Тула) — «Динамо » — 0:0
«Арсенал ": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Горбатенко, Берхамов (Лесовой, 58), Чаушич, Ткачев, Кангва (Ивакин, 82), Александров (Костадинов, 58)«Динамо ": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Черных (Темников, 83), Тетте, Соу, Панченко, Жоаузинью (Соснин, 90+2), Луценко (Марков, 65)Предупреждения: Чаушич, 9. Берхамов, 52. Марков, 87. Григалава, 89Удаление: Тетте, 7