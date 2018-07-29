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    «Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с тульским «Арсеналом»

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    Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0) в матче 1-го тура чемпионата России сезона 2018/19.

    «Арсенал» — «Динамо»
    «Арсенал» — «Динамо»
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    Уже на 7-й минуте матча бело-голубые остались в меньшинстве. Чаушич в центре поля нарушил правила против Теттеха, далее Абдул решил отмахнуться от соперника и по итогу едва не нанёс травму игроку «Арсенала».

    Арбитр Станислав Васильев всё видел и сразу показал красную карточку игроку московского клуба.

    Во 2-м туре «Динамо» 3 августа сыграет с «Рубином». «Арсенал» на следующий день на выезде встретится с «Зенитом».

    РПЛ. 1-й тур
    «Арсенал » (Тула) — «Динамо » — 0:0
    «Арсенал ": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Горбатенко, Берхамов (Лесовой, 58), Чаушич, Ткачев, Кангва (Ивакин, 82), Александров (Костадинов, 58)«Динамо ": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Черных (Темников, 83), Тетте, Соу, Панченко, Жоаузинью (Соснин, 90+2), Луценко (Марков, 65)Предупреждения: Чаушич, 9. Берхамов, 52. Марков, 87. Григалава, 89Удаление: Тетте, 7
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