«Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с тульским «Арсеналом»

Тульскийна своем поле сыграл вничью с московским(0:0) в матче 1-го тура чемпионата России сезона 2018/19.

Уже на 7-й минуте матча бело-голубые остались в меньшинстве. Чаушич в центре поля нарушил правила против Теттеха, далее Абдул решил отмахнуться от соперника и по итогу едва не нанёс травму игроку «Арсенала».

Арбитр Станислав Васильев всё видел и сразу показал красную карточку игроку московского клуба.

Во 2-м туре «Динамо» 3 августа сыграет с «Рубином». «Арсенал» на следующий день на выезде встретится с «Зенитом».