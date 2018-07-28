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    ЦСКА объявил об уходе Витиньо

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    Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо продолжит карьеру во «Фламенго», сообщает пресс-служба «армейцев».

    Витиньо
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    Москвичи в пятницу в Нижнем Новгороде обыграли «Локомотив» (1:0) и завоевали Суперкубок страны. Витиньо провел на поле 117 минут.

    «ЦСКА и бразильский "Фламенго" согласовали трансфер игрока, уже после возвращения в Москву Витиньо отправится в Бразилию. Мы благодарим нападающего за вклад в достижения команды и желаем ему успехов!» — говорится в сообщении «армейцев».

    Контракт 24-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан на четыре года. По данным бразильских СМИ, сумма сделки составила 10 миллионов евро. Официальная презентация Витиньо запланирована на ближайшее воскресенье. Витиньо будет представлен болельщикам «Фламенго» перед домашним матчем 16-го тура чемпионата Бразилии против «Спорт Ресифи».

    Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году. Всего за «армейцев» бразилец провел 84 матча и забил 19 голов. Его контракт с «красно-синими» был рассчитан до 30 июня 2020 года.

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