ЦСКА объявил об уходе Витиньо

Бразильский нападающий ЦСКАпродолжит карьеру во «Фламенго», сообщает пресс-служба «армейцев».

Москвичи в пятницу в Нижнем Новгороде обыграли «Локомотив» (1:0) и завоевали Суперкубок страны. Витиньо провел на поле 117 минут.

«ЦСКА и бразильский "Фламенго" согласовали трансфер игрока, уже после возвращения в Москву Витиньо отправится в Бразилию. Мы благодарим нападающего за вклад в достижения команды и желаем ему успехов!» — говорится в сообщении «армейцев».

Контракт 24-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан на четыре года. По данным бразильских СМИ, сумма сделки составила 10 миллионов евро. Официальная презентация Витиньо запланирована на ближайшее воскресенье. Витиньо будет представлен болельщикам «Фламенго» перед домашним матчем 16-го тура чемпионата Бразилии против «Спорт Ресифи».

Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году. Всего за «армейцев» бразилец провел 84 матча и забил 19 голов. Его контракт с «красно-синими» был рассчитан до 30 июня 2020 года.

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