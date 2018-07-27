«Уфа» планирует построить стадион на 15 тысяч зрителей

Футбольный клуб «Уфа» всерьез задумался о строительстве нового стадиона на 15 тысяч зрителей.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Есть такой посыл. Глава республики определенную задачу поставил. Ведем, так сказать, разведку. В принципе, мы двигаемся неплохо. Не буду называть сроки, но в ближайшее время сможем сделать следующий шаг.

Место уже подобрано. И нужен не только стадион, а инфраструктура, связанная с посещением не только спортивных мероприятий. Построить только арену — это не главная задача.

Садион будет чисто футбольным. Вместимость — около 15 тысяч зрителей. Хотелось бы, чтобы пустот на трибунах не было. Пусть он лучше будет на 14-15 тысяч, но всегда заполненным, чем наполовину пустым 30-тысячником.

Вопрос со строительством стадиона мы прорабатываем очень серьезно. Но на решение уйдет не один, не два и даже не три месяца», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс». 0