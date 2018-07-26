Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»

уступилв рамках предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов».

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Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США) и завершилась со счетом 1:2.

Счет в матче открыл на 57-й минуте нападающий «горожан» Лерой Сане. Спустя шесть минуть форварду «красных» Мохамеду Салаху удалось сравнять счет. Уже в самой концовке игры полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане вывел свою команду вперед, реализовав пенальти.

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Для обоих клубов этот матч стал вторым в рамках Международного кубка чемпионов. В первых встречах обе команды уступили дортмундской «Боруссии»: «Манчестер Сити» проиграл со счетом 0:1, «Ливерпуль» потерпел поражение со счетом 1:3.

В следующем матче «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 29 июля. «Манчестер Сити» в этот же день сыграет с «Баварией».