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    Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»

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    «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» в рамках предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов».

    Мохаммед Салах
    Мохаммед Салах
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    Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США) и завершилась со счетом 1:2.

    Счет в матче открыл на 57-й минуте нападающий «горожан» Лерой Сане. Спустя шесть минуть форварду «красных» Мохамеду Салаху удалось сравнять счет. Уже в самой концовке игры полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане вывел свою команду вперед, реализовав пенальти.

    Видео

    Для обоих клубов этот матч стал вторым в рамках Международного кубка чемпионов. В первых встречах обе команды уступили дортмундской «Боруссии»: «Манчестер Сити» проиграл со счетом 0:1, «Ливерпуль» потерпел поражение со счетом 1:3.

    В следующем матче «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 29 июля. «Манчестер Сити» в этот же день сыграет с «Баварией».

    International Champions Cup
    «Манчестер Сити» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:2 (0:0)
    Голы: Сане, 57 — Салах, 63, Мане, 90+4«Манчестер Сити»: Браво (Харт, 46), Хамфрис, Денайер (Гомес, 47), Гарсия, Марез (Деле-Баширу, 74), Зинченко (Адарабиойо, 67), Фоден, Харрисон (Робертс, 67), Диас (Бернарду Силва, 46), Болтон (Гарре, 75), Нмеча (Сане, 46)«Ливерпуль»: Кариус (Келлехер, 46), Гомес (Клаван, 46), Робертсон (Морено, 63), Клайн (Груйич, 62), ван Дейк (Филлипс, 66), Вайналдум (Вудберн, 46), Фабиньо (Рафаэл Камашу, 63), Лаллана (Мане, 46), Милнер (Чиривелья, 66), Джонс (Салах, 62), Старридж (Соланке, 46)Предупреждения: ван Дейк (30), Гомес (85).
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