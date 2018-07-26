«Ювентус» обыграл «Баварию» благодаря дублю Фавилли

Франк Рибери и Эмре Джан
twitter.com/FCBayern
Встреча прошла в Филадельфии (Пенсильвания, США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу «бьянконери».
Главным героем матча стал новичок «Ювентуса» нападающий Андреа Фавилли, оформивший дубль (на 32-й и 40-й минутах). 21-летний итальянец переехал в Турин этим летом из «Асколи» за 7,5 миллионов евро.
Для итальянского клуба этот матч стал первым в рамках Международного кубка чемпионов. «Бавария» провела вторую игру на турнире, в первой немецкая команда одержала победу над французским ПСЖ со счетом 3:1.
28 июля «Ювентус» сыграет с «Бенфикой», «Бавария» в этот же день встретится с «Манчестер Сити».
International Champions Cup
«Ювентус» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 2:0 (2:0)
Голы: Фавилли, 32, 40«Ювентус»: Перин (Пинсольо, 71), Кьеллини (Кальдара, 54), Ругани (Бардзальи, 54), Алекс Сандру, Жоау Канселу (Мацек, 71), Эмре Джан (Фаджоли, 44), Пьянич (Кастанос, 71), Бернардески (Матеус Перейра, 59), Маркизио (Фернандес, 46), Де Шильо, Фавилли (Бельтраме, 54)«Бавария»: Ульрайх (Хофманн, 82), Мартинес (Алаба, 37), Станишич (Ричардс, 46), Бернат (Майер, 46), Йоханссон (Рафинья, 46), Рибери (Коман, 46), Зилла (Чжон Ву Ен, 46), Гнабри (Роббен, 46), Шабани (Саншеш, 46), Will (Цайзер, 46), Вагнер (Вридт, 46)Предупреждение: Кьеллини (16).