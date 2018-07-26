«Ювентус» обыграл «Баварию» благодаря дублю Фавилли

победилв рамках Международного кубка чемпионов.

Франк Рибери и Эмре Джан twitter.com/FCBayern 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча прошла в Филадельфии (Пенсильвания, США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу «бьянконери».

Главным героем матча стал новичок «Ювентуса» нападающий Андреа Фавилли, оформивший дубль (на 32-й и 40-й минутах). 21-летний итальянец переехал в Турин этим летом из «Асколи» за 7,5 миллионов евро.

Видео

Для итальянского клуба этот матч стал первым в рамках Международного кубка чемпионов. «Бавария» провела вторую игру на турнире, в первой немецкая команда одержала победу над французским ПСЖ со счетом 3:1.

28 июля «Ювентус» сыграет с «Бенфикой», «Бавария» в этот же день встретится с «Манчестер Сити».