ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах сравнял счет в матчеРепетиция борьбы за чемпионство. «Ливерпуль» огорчил Гвардиолу
  • 19:11
    • Бонуччи хочет вернуться в «Ювентус»
  • 17:38
    • Макгрегор избежал тюремного заключения
  • 16:45
    • «Атлетико» по пенальти одолел «Арсенал» в Международном кубке чемпионов
  • 15:36
    • Хамес Родригес заплатит 11,65 млн евро за налоговое мошенничество
  • 14:01
    • Система VAR будет использована на девяти матчах в России
    Все новости спорта

    «Мариуполь» упустил победу над «Юргорденом» в Лиге Европы

    Лига Европы Мариуполь Футбол Украины
    «Мариуполь» сыграл вничью с «Юргорденом» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

    Алью Баджи
    Алью Баджи
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Стокгольме, завершилась со счетом 1:1.

    Украинская команда вышла вперед на 37-й минуте. Сергей Яворский замкнул навесную передачу, точно пробив с линии вратарской.

    Шведы отыгрались в компенсированное время ко второму тайму, когда Алью Баджи нанес результативный удар головой.

    Ответная игра пройдет 2 августа в Одессе на стадионе «Черноморец».

    Другие результаты:

    ЦСКА (Болгария) — «Адмира» (Австрия) — 3:0
    «Жальгирис» (Литва) — «Вадуц» (Лихтенштейн) — 1:0
    «Мольде» (Норвегия) — «Лячи» (Албания) — 3:0
    «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Раднички Ниш» (Сербия) — 2:0
    АПОЭЛ (Кипр) — «Флора» (Эстония) — 5:0
    «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — «Валетта» (Мальта) — 1:1
    «Гонвед» (Венгрия) — «Прогрес Нидеркорн» — (Люксембург) — 1:0 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • От Ампаду до Хадсона-Одои: четверка потенциальных любимчиков Сарри
  • Вчера в 20:04
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Уйпешт»
  • 1,91
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Нервионцы» начинают свой поход за шестым трофеем
  • «Севилья» — «Уйпешт». Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
  • Начнет ли «Локо» защиту титула с победы в Суперкубке?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Каллум Хадсон-Одои Футбол От Ампаду до Хадсона-Одои: четверка потенциальных любимчиков СарриСостав «Челси» в новом сезоне должен немного омолодиться Вчера в 20:040
  • 13:10
    • В Кубке России появится четвертая замена
  • 12:37
    • ЦСКА объявил о подписании экс-игрока «Рубина»
  • 12:24
    • Черчесов согласовал новый контракт с РФС
    Неймар. Кадр из игры Игры FIFA-19: топ-5 особенностейНовые черты «лица» продолжения известного футбольного симулятора Вчера в 12:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Солигорск победит, Брест и Минск — нет
  • 8,36
    •
  • 22:57
    • Арустамян: ЦСКА приобретёт несколько футболистов до закрытия трансферного окна
  • 22:47
    • Полузащитник «Енисея» пропустит сезон-2018/19 из-за травмы колена
  • 21:56
    • «Мариуполь» упустил победу над «Юргорденом» в Лиге Европы
    Юрген Клопп Футбол На разгрузку. С кем попрощается «Ливерпуль» и КлоппРассмотрим список футболистов, которые могут покинуть «Ливерпуль» в нынешнее межсезонье Вчера в 11:380
  • 21:39
    • Пауревич надеется подтянуть реализацию
  • 21:23
    • «Лейпциг» разгромил «Хеккен» в матче Лиги Европы
  • 21:11
    • Черчесов рад переходу Головина в «Монако»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие