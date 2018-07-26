«Мариуполь» упустил победу над «Юргорденом» в Лиге Европы

Встреча, которая прошла в Стокгольме, завершилась со счетом 1:1.
Украинская команда вышла вперед на 37-й минуте. Сергей Яворский замкнул навесную передачу, точно пробив с линии вратарской.
Шведы отыгрались в компенсированное время ко второму тайму, когда Алью Баджи нанес результативный удар головой.
Ответная игра пройдет 2 августа в Одессе на стадионе «Черноморец».
Другие результаты:
ЦСКА (Болгария) — «Адмира» (Австрия) — 3:0
«Жальгирис» (Литва) — «Вадуц» (Лихтенштейн) — 1:0
«Мольде» (Норвегия) — «Лячи» (Албания) — 3:0
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Раднички Ниш» (Сербия) — 2:0
АПОЭЛ (Кипр) — «Флора» (Эстония) — 5:0
«Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — «Валетта» (Мальта) — 1:1
«Гонвед» (Венгрия) — «Прогрес Нидеркорн» — (Люксембург) — 1:0 0