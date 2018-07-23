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    «Ливерпуль» проиграл дортмундской «Боруссии»

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    «Ливерпуль» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в рамках Международного кубка чемпионов.

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    Встреча, которая прошла в американском городе Шарлотт, завершилась со счетом 1:3.

    «Красные» вышли вперед на 25-й минуте, когда Вирджил ван Дейк нанес точный удар головой.

    Дортмундцы отыгрались на 66-й минуте благодаря пенальти, реализованному Кристианом Пулишичем.

    Тот же Пулишич за минуту до конца основного времени замкнул прострел Марселя Шмельцера.

    Победную точку уже в компенсированное время поставил Якоб Ларсен, удачно сыгравший на добивании.

    В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити», а «Боруссия» — с «Бенфикой». 0

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