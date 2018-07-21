«Манчестер Сити» проиграл дортмундской «Боруссии»

потерпел поражение отв первом матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в Чикаго (Иллинойс, США) и завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей».

Единственный гол на 28-й минуте забил Марио Гетце, реализовавший пенальти.

За «Сити» весь матч провел украинский легионер Александр Зинченко.

«Боруссия» в следующем матче 22 июля сыграет с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» встретится с «красными» 25 июля.

Международный кубок чемпионов «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 0:1 (0:1) Гол: Гетце, 28, с пенальти«Манчестер Сити»: Браво (Харт, 46), Зинченко, Эрик Гарсия, Денайер (Хамфрис, 67), Дуглас Луис (Сане, 73), Фоден (Гарре, 73), Махрез (Робертс, 73), Харрисон, Диас (Деле-Баширу, 66), Болтон, Нмеча (Зубди, 73)«Боруссия»: Хитц, Загаду (Дикманн, 46), Топрак (Диалло, 46), Шмельцер (Филипп, 46), Бокхорн (Тольян, 46), Роде (Серхио Гомес, 46), Гетце (Дауд, 46), Пулишич (Пипер, 46), Бурнич (Шахин, 46), Ларсен (Санчо, 46), Исак (Вольф, 46)

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