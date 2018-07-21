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    Бекао готов дебютировать за ЦСКА в матче за Суперкубок

    ЦСКА Енисей Товарищеские матчи Суперкубок России Футбол России
    Защитник ЦСКА Бекао, перешедший в московский клуб этим летом из «Байи», рассказал почему не принял участия в товарищеском матче с «Енисеем» (1:1).

    Бекао
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    «Есть небольшое недомогание, и доктора решили не рисковать. Но ничего серьезного. Завтра вернусь к тренировкам.

    Странные ощущения, потому что всегда хочется играть, а не смотреть за игрой с трибуны. А матч показал, что команды сыгрывается, нащупывает новые связи. ЦСКА на правильном пути, такие встречи на пользу.

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    • Я в курсе, что команда переживает сейчас обновление. Но это бывает во всех командах, таков футбол. Нужно через это пройти и стать сильнее.

    Психологически точно готов к Суперкубку. Хотя дебютировать за такой большой клуб гранд — это всегда волнительно», — цитирует Бекао «Спорт-Экспресс». 0

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