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    СМИ: Павар близок к переходу в «Баварию»

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    Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар может перейти в «Баварию», утверждает SWR Sport.

    Бенжамен Павар
    Бенжамен Павар
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    Мюнхенцы согласовали контракт с игроком сборной Франции во время ЧМ-2018.

    При этом переход Павара в «Баварию» изначально должен был состояться только через год, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро. Тем не менее после успешного выступления защитника на ЧМ «Бавария» вступила в переговоры со «Штутгартом», чтобы оформить трансфер Павара уже этим летом.

    Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

    В минувшем сезоне Павар провел 36 матчей и забил один гол. 0

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