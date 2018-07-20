СМИ: Павар близок к переходу в «Баварию»

Защитник «Штутгарта»может перейти в «Баварию», утверждает SWR Sport.

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Мюнхенцы согласовали контракт с игроком сборной Франции во время ЧМ-2018.

При этом переход Павара в «Баварию» изначально должен был состояться только через год, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро. Тем не менее после успешного выступления защитника на ЧМ «Бавария» вступила в переговоры со «Штутгартом», чтобы оформить трансфер Павара уже этим летом.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

В минувшем сезоне Павар провел 36 матчей и забил один гол. 0