СМИ: Павар близок к переходу в «Баварию»

Бенжамен Павар
fifa.com
Мюнхенцы согласовали контракт с игроком сборной Франции во время ЧМ-2018.
При этом переход Павара в «Баварию» изначально должен был состояться только через год, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро. Тем не менее после успешного выступления защитника на ЧМ «Бавария» вступила в переговоры со «Штутгартом», чтобы оформить трансфер Павара уже этим летом.
Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм» и «Атлетико».
В минувшем сезоне Павар провел 36 матчей и забил один гол. 0