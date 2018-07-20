«Краснодар» проиграл «Бешикташу»

«Краснодар»
«Краснодар»
Кубанский клуб открыл счёт в матче благодаря точному удару Вандерсона на 12-й минуте. На 29-й минуте «Бешикташ» сравнял — Огузхан Озьякуп реализовал пенальти.
Во второй половине встречи турецкий клуб забил ещё два гола, авторами которых стали Джермейн Ленс на 51-й и Альваро Негредо на 86-й минутах.
В минувшем сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» занял четвёртое место в турнирной таблице.
«Краснодар» провел последний товарищеский матч перед стартом чемпионата России-2018/19. 29 июля в Казани команда сыграет с «Рубином» в первом туре турнира.
Товарищеский матч
«Бешикташ» — «Краснодар» — 3:1 (1:1)
Голы: Вандерсон Масиэл, 12 (0:1). Огузхан Езякуп, 29 — с пенальти (1:1). Ленс, 51 (2:1). Негредо, 86 (3:1)«Бешикташ»: Толга Зенгин (Фабрисио Агосто, 46), Джанер Эркин, Медель (Мустафа Пектемек, 74), Аксой, Арслан (Адриану, 46), Неджип Уйсал, Огузхан Езякуп (Гекхан Генюл, 44), Дукурхан Токез (Мертджан Ачыкгез, 86), Бабел (Негредо, 86), Ленс (Оркан Чинар, 80), Ларин (Вагнер Лав, 46)«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Спаич (Мартынов, 46), Рамирес (Калинин, 72), Каборе, Петров, Стоцкий (Черников, 72), Перейра, Жигулев (Окриашвили, 58), Вандерсон Масиэл, ИгнатьевПредупреждения: Мартынов, 60. Перейра, 62