«Краснодар» проиграл «Бешикташу»

уступил турецкому(1:3) в товарищеском матче на тренировочных сборах в Австрии.

Кубанский клуб открыл счёт в матче благодаря точному удару Вандерсона на 12-й минуте. На 29-й минуте «Бешикташ» сравнял — Огузхан Озьякуп реализовал пенальти.

Во второй половине встречи турецкий клуб забил ещё два гола, авторами которых стали Джермейн Ленс на 51-й и Альваро Негредо на 86-й минутах.

В минувшем сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» занял четвёртое место в турнирной таблице.

«Краснодар» провел последний товарищеский матч перед стартом чемпионата России-2018/19. 29 июля в Казани команда сыграет с «Рубином» в первом туре турнира.