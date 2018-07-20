Эрнандес хочет зарабатывать в ЦСКА почти 6 млн евро в год

Уругвайский нападающий, в услугах которого заинтересован ЦСКА, хотел бы зарабатывать в России 100 тысяч фунтов в неделю (около 112 тысяч евро в неделю или 5,8 миллионов евро в год), сообщает Hull Live.

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Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил Эрнандесу контракт на четыре года, согласно которому форвард будет зарабатывать в России около 3 миллионов евро в год и получит 5 миллионов евро подъемных.

Позже агент 27-летнего футболиста Пабло Бентанкур сообщил, что его подопечный станет игроком «армейцев» до конца текущей недели.

Последним клубом Эрнандеса был английский «Халл Сити». В прошлом сезоне он отыграл 10 матчей в Чемпионшипе и забил 8 голов.

В «Халле» зарплата Эрнандеса составляла 35 тысяч фунтов (39 тысяч евро) в неделю. 0