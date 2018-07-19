«Анжи» усилит состав защитником «Кубани»

Евгений Гапон
LiveSport.Ru
27-летний игрок уже несколько недель находится в расположение махачкалинцев, и с ним принято решение подписать контракт.
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов подтвердил, что вопрос находится в стадии решения.
В РФПЛ Гапон выступал за «Химки», а в ФНЛ, помимо «Кубани», защищал цвета «Факела», «Шинника» и «Мордовии».
В конце сезона-2016/17 футболист получил тяжелую травму, сломав плечевую кость. Ему пришлось сделать операцию, из-за чего в прошлом первенстве провел только 12 матчей.
Напомним, ранее из обанкротившейся «Кубани» в «Анжи» перешел вратарь Юрий Дюпин. 0