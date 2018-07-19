«Анжи» усилит состав защитником «Кубани»

Махачкалинскийпополнит свой состав защитником, с 2016 года выступавшим за, сообщает «Матч ТВ»

27-летний игрок уже несколько недель находится в расположение махачкалинцев, и с ним принято решение подписать контракт.

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов подтвердил, что вопрос находится в стадии решения.

В РФПЛ Гапон выступал за «Химки», а в ФНЛ, помимо «Кубани», защищал цвета «Факела», «Шинника» и «Мордовии».

В конце сезона-2016/17 футболист получил тяжелую травму, сломав плечевую кость. Ему пришлось сделать операцию, из-за чего в прошлом первенстве провел только 12 матчей.

Напомним, ранее из обанкротившейся «Кубани» в «Анжи» перешел вратарь Юрий Дюпин. 0