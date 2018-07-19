ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Через четыре года у аргентинцев могут появиться новые героиВзгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 году
  • 20:58
    • «Краснодар» объявил о переходе защитника «Депортиво»
  • 20:48
    • Гончаренко: Не паникую из-за ухода лидеров, мне интересно создавать новый ЦСКА
  • 16:33
    • Агент оценил вероятность перехода Видаля в «Локомотив» в 90 процентов
  • 15:14
    • Бронзовый призер Сочи-2014 скончался от ножевого ранения
  • 13:24
    • Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
    Все новости спорта

    «Анжи» усилит состав защитником «Кубани»

    Анжи РФПЛ Футбол России Кубань ФНЛ Трансферы Календарь РФПЛ
    Махачкалинский «Анжи» пополнит свой состав защитником Евгением Гапоном, с 2016 года выступавшим за «Кубань», сообщает «Матч ТВ».

    Евгений Гапон
    Евгений Гапон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    27-летний игрок уже несколько недель находится в расположение махачкалинцев, и с ним принято решение подписать контракт.

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов подтвердил, что вопрос находится в стадии решения.

    В РФПЛ Гапон выступал за «Химки», а в ФНЛ, помимо «Кубани», защищал цвета «Факела», «Шинника» и «Мордовии».

    В конце сезона-2016/17 футболист получил тяжелую травму, сломав плечевую кость. Ему пришлось сделать операцию, из-за чего в прошлом первенстве провел только 12 матчей.

    Напомним, ранее из обанкротившейся «Кубани» в «Анжи» перешел вратарь Юрий Дюпин. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Выше только звёзды: пять героев ЧМ-2018
  • 01:59
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд
  • 1,87
  • Послезавтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Уйпешт» и «Нефтчи» продолжат забивать
  • «Уйпешт» — «Нефтчи» Баку. Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
  • Как сыграет «Манчестер Юнайтед» в стартовом матче межсезонья?
  • «Америка» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Закончится ли бескомпромиссная серия «Спартака»?
  • «Трабзонспор» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3,60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Топ-3 разочаровывающих форм из нового сезона АПЛКлубы хотели приятно удивить своих болельщиков, но «чего-то не удалось» Вчера в 14:140
  • 21:23
    • Ласицкене победила в прыжках в высоту на чемпионате России, Чичерова — вторая
  • 21:11
    • Санчес решил проблемы с визой в США
  • 20:33
    • Сделка по Алиссону может быть скоро оформлена, рассказал Мончи
    Криштиану Роналду Футбол Раскат грома. Как прошел первый день Роналду в «Ювентусе»Что говорил и как вел себя Роналду в свой первый день в Турине Вчера в 13:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Минск и Солигорск — во втором раунде
  • 7,55
    •
  • 20:20
    • «Урожай» рискует не сыграть в ПФЛ
  • 19:57
    • «Анжи» усилит состав защитником «Кубани»
  • 19:46
    • Агент: «Фламенго» видит в Витиньо замену Винисиусу Жуниору
    Лионель Месси Футбол Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018Пять человек, с треском проваливших чемпионат мира-2018 Вчера в 01:530
  • 19:31
    • Смолов «перезарядится» и остудит пыл всех критиков, считает Джикия
  • 19:13
    • Кулемин: Желание сыграть на Олимпиаде и выиграть — одна из целей
  • 18:53
    • Шикунов может стать спортивным директором «Крыльев»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие