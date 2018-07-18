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    Литманен: Полностью поддерживаю внедрение VAR

    Чемпионат мира по футболу-2018 Аякс Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший форвард амстердамского «Аякса» и сборной Финляндии Яри Литманен положительно оценил использование системы видеоповторов на матчах ЧМ-2018.

    Яри Литманен
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    «Это отличное нововведение. Считаю, что повторы помогают придерживаться правил честной игры, честного отношения к каждому игроку и каждой команде. Если же мы говорим о судьях, им постоянно приходится принимать быстрые решения, и не всегда они могут быть в них абсолютно уверены. Проблема состоит в том, что весь мир может посмотреть со своих экранов повтор четыре или пять раз, а у судей таких возможностей нет. Это хорошая система, которую мы все давно ждали.

    Однажды я забил гол мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов. Мяч был на полметра за линией ворот, но гол не засчитали. Через пять минут забил ещё один чистый мяч, но судья вновь не зафиксировал взятие ворот. Если бы тогда использовались нынешние технологии, можно было бы проверить эти эпизоды, и результат матча был бы более честным. Думаю, у любого профессионального футболиста хватает таких историй. Поэтому я полностью поддерживаю внедрение VAR», — цитируют Литманена «Известия».

    Напомним, чемпионат мира в России стал первым, на котором использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR). 0

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