Хавбек «Лилля» перешел в «Брайтон»

Полузащитникперебрался в, сообщает официальный сайт английской команды.

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21-летний футболист заключил соглашение с «чайками» на пять лет. Сумма трансфера составила около 20 миллионов евро.

«Мы рады, что подписали Ив, и рады приветствовать его в клубе. Мы стремимся укрепить команду на центральных позициях полузащиты, и это добавит наших возможностей в этой области. Я очень рассчитываю на сотрудничество с ним», — сказал главный тренер «Брайтона» Крис Хьютон.

В прошлом сезоне Буссума в составе «догов» провел 28 поединков, в которых забил три мяча. 0